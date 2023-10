São Paulo fecha a preparação e viaja para pegar o Goiás pelo Brasileirão

O São Paulo fechou a preparação nesta terça-feira e viajou para Goiânia para duelar com o Goiás pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto está marcado para acontecer às 21h30 (de Brasília) dessa quarta-feira, no Estádio da Serrinha.

Para a partida, o técnico Dorival Jr. terá os retornos de Erison e Gabriel Neves para a lista de relacionados. Assim como Rafinha e Beraldo, que cumpriram suspensão na última rodada.

Por outro lado, o comandante não poderá contar com os lesionados Arboleda, Igor Vinícius, Galoppo, Marcos Paulo e Calleri. Suspenso, Nathan é outro desfalque.

Convocados para representar suas seleções, Ferraresi e James Rodríguez são dúvidas para o confronto. Já Patryck e Moreira, que se apresentaram à seleção brasileira para o Pan-Americano, estão fora da partida.

Garantido na Libertadores, o clube do Morumbi almeja apenas confirmar a permanência na primeira divisão. Com 35 pontos, o Tricolor está na décima posição, com oito a mais que o Vasco, primeiro clube dentro do Z4.