São Paulo anuncia oficialmente a renovação com Rafinha até o fim de 2024

O São Paulo anunciou oficialmente a renovação com Rafinha, nesta terça-feira, até o final de 2024. O lateral já tinha confirmado o acerto em entrevista.

Esse deve ser o último ano do capitão do Tricolor atuando profissionalmente. Ele tem o desejo de se aposentar ao final da próxima temporada.

Desde 2022 no São Paulo, Rafinha é fundamental dentro e fora de campo. O experiente atleta foi titular da equipe tanto com Rogério Ceni quanto sob o comando de Dorival Júnior, sendo uma das peças-chave para a conquista da Copa do Brasil neste ano.

Ao todo, Rafinha soma 86 partidas com a camisa do São Paulo. O defensor foi revelado pelo Coritiba e conta com uma longa passagem pelo Bayern de Munique, da Alemanha. No Brasil, ele também já atuou pelo Flamengo e pelo Grêmio.

O lateral deve reforçar o time no duelo desta quarta-feira contra o Goiás. O São Paulo visitará o rival na Serrinha, em Goiânia (GO), em partida marcada para às 21h30 (de Brasília).