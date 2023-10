Santos lança linha de bonés inspirada na história do clube

O Santos anunciou nesta terça-feira uma parceria com a Official League para a confecção de bonés sob medida e exclusivos inspirados na rica histórica do clube.

A marca, que vende produtos para o mercado norte-americano, promete expandir ainda mais a imagem do Peixe fora do país. Dois modelos já estão prontos e foram revelados pelo Santos: um de cor preta, com o símbolo do cube e uma coroa, além das bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos.

Já o outro aparece na cor predominantemente branca, com a coroa do Rei Pelé e o número 10 na parte da frente do boné.

"O Santos é do mundo e dentro da nossa estratégia comercial e de marketing, queremos estar cada vez mais presentes em todos os cantos. A Official League nos apresentou um produto de extrema qualidade e num mercado muito forte, o norte-americano. Estaremos com nossa marca nos Estados Unidos, esperamos que seja uma parceria de grande sucesso e leve o nome do Santos cada vez mais longe", afirmou o presidente Andres Rueda.

Este é o primeiro contrato de licenciamento do clube exclusivo para o mercado norte-americano. A coleção estará disponível para compra no site do parceiro e também na Pelé Soccer Store, que será a única loja física a comercializar os bonés.

A loja possui quatro estabelecimentos espalhados pelos Estados Unidos: uma em Nova York, outra em Miami, em Orlando e também em Anaheim, nas proximidades de Los Angeles.