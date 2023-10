Santos firma acordo para venda de placas publicitárias em jogos da equipe no Brasileirão

O Santos anunciou na tarde desta terça-feira a assinatura do contrato com a Brax Sports Assets, empresa referência em marketing na América Latina, para a comercialização de placas publicitárias em jogos da equipe no Campeonato Brasileiro. O acordo terá duração de 2025 a 2029.

A parceria promete alavancar as receitas do clube. No total, o Peixe receberá cerca de R$ 98 milhões até o término do vínculo.

A Brax já detém os direitos das placas de 17 times da Série A do Brasileirão, com exceção de Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Ao firmar o contrato, o Santos já garante luvas de R$ 25 milhões. A partir de 2025, a quantia restante será paga de maneira anual.

O acordo também garante a manutenção dos valores mesmo que o Peixe seja rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro.

No momento, o Santos ocupa o 15º lugar da tabela, com 30 pontos, sendo três de vantagem para o Z4. A equipe vem de três vitórias consecutivas na competição e ganhou um novo ânimo na briga contra o descendo.

O próximo compromisso do time de Marcelo Fernandes é nesta quinta-feira, diante do vice-líder Red Bull Bragantino. A partida está marcada para as 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Brasileirão.