Corinthians: Renato Augusto treina com bola e pode ser relacionado contra Fluminense

O meia Renato Augusto está na expectativa de ser relacionado para o jogo contra o Fluminense, nesta quinta-feira. Principal jogador do Corinthians, o camisa 8 vem treinando com os companheiros desde sábado, após período de atividades específicas com Bruno Mazziotti, sem contato com bola.

Renato sentiu desconforto na panturrilha durante o empate em 1 a 1 contra o Flamengo, antes da pausa para data Fifa, e logo inciou trabalhos na parte interna do CT Joaquim Grava. Após treinos de fortalecimento com Mazziotti, o jogador foi reintegrado ao grupo de jogadores.

O atleta é a principal dúvida corintiana para o compromisso contra o Tricolor Carioca, no Maracanã. O atacante Giovane está em transição física e só deve retomar treinos com os companheiros no final do mês. Bruno Méndez e Matías Rojas, que estão servindo suas seleções na data Fifa, devem ser relacionados por Mano Menezes.

Corinthians e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio do Maracanã. O jogo é válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após um período de treinos no CT, a expectativa da comissão técnica é que o Timão se comporte de forma mais organizada para sair da parte de baixo da tabela da liga nacional.