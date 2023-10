Recepção aos atletas no Pan tem dança folclórica e esquadrilha da fumaça

Do UOL, em Santiago (CHI)

Os primeiros atletas que chegaram a Santiago para a disputa dos Jogos Pan-Americanos foram presenteados com uma recepção especial da organização no fim da tarde de hoje (17).

Atletas da maioria dos países participantes se reuniram na zona internacional da Vila Pan-Americana e acompanharam o hasteamento das 41 bandeiras com direito a apresentação da esquadrilha da fumaça do Chile.

Enquanto os chefes de missões trocaram presentes no palco, os atletas aproveitaram para trocar os famosos pins e rechearam as respectivas credenciais.

Cerimônia de recepção aos atletas na Vila Panamericana no Pan de Santiago Imagem: Wander Roberto/COB

A delegação do Brasil marcou presença no evento com o chefe de missões Rogério Sampaio e atletas da equipe de beisebol e da escalada.

Estrelas como Rebeca Andrade e Rayssa Leal foram poupadas fisicamente e não participaram da cerimônia.

O encerramento levantou a galera com a apresentação de um grupo de dança folclórica chilena. Mas pensa que acabou por aí?

A festa continuou mesmo na lojinha oficial da Vila. Integrantes das delegações quase esvaziaram as prateleiras atrás da mascote Fiu.