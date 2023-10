Rafinha confirma renovação com o São Paulo para temporada de 2024

O lateral Rafinha, de 38 anos, anunciou a renovação contratual com o São Paulo. Ele confirmou o acerto em participação no "The Noite", do SBT, durante a madrugada de hoje (17).

Ele fica!

Rafinha tinha vínculo até o fim deste ano. Ele havia assinado com o clube no final de 2021 e se transformou em um dos pilares da equipe, hoje comandada por Dorival Júnior.

Segundo ele, o novo contrato seria assinado logo após a gravação do programa apresentado por Danilo Gentili.

A diretoria do Tricolor havia conversado com o lateral antes da final da Copa do Brasil para reforçar o desejo de permanência. O título e a data Fifa colaboraram para que as partes ajustassem os detalhes da operação, e o próprio jogador.

A aposentadoria, no entanto, está mantida para 2024. Ele afirmou, no início deste mês, que vai pendurar as chuteiras na próxima temporada, e confirmou a intenção no "The Noite".

O lateral deseja fazer o último jogo com a camisa do Bayern de Munique, já que atuou por quase dez anos na equipe alemã. Os europeus, por enquanto, não confirmaram os detalhes de uma possível partida de despedida.

Rafinha tem mais de 80 jogos com a camisa do Tricolor e virou um dos símbolos da equipe na campanha vitoriosa da Copa do Brasil.

