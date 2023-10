Pulisic e Reyna marcam, e Estados Unidos goleiam Gana em amistoso

Na noite desta terça-feira, Estados Unidos e Gana se enfrentaram em um amistoso para encerrarem seus compromissos nessa data Fifa. Os norte-americanos golearam os ganeses por 4 a 0, em partida que aconteceu no Geodis Park, em Nashville (EUA). Os gols do embate foram marcados por Reyna (2x), Pulisic e Balogun.

Com o resultado, a seleção estadunidense termina essa pausa no calendário de clubes com o saldo de uma vitória e uma derrota. Os norte-americanos foram derrotados pela Alemanha, por 3 a 1, no último sábado. Já os ganeses terminam com duas derrotas - a primeira aconteceu contra o México, por 2 a 0, na mesma data.

As duas seleções retornam a campo depois desse amistoso apenas na próxima data Fifa. Os Estados Unidos farão o duelo de ida das quartas de final da Liga das Nações da CONCACAF, no próximo dia 16 de novembro, às 22h30 (de Brasília). O adversário, porém, ainda não foi definido.

Já a Gana terá um desafio válido pelas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026. Pela primeira rodada, os ganeses enfrentarão a seleção de Madagascar no dia 13 de novembro,com horário ainda a definir.

Os gols do jogo

O primeiro gol do confronto saiu aos 12 minutos. Dest tabelou com Balogun, que devolveu para o lateral. O defensor disparou e tocou novamente para o camisa 20, que cruzou na área. A zaga ganesa até tentou tirar, mas a bola sobrou com Giovani Reyna. O jogador do Borussia Dortmund apenas finalizou forte para abrir o marcador.

Com 18 minutos, a Gana cometeu um pênalti. Weah caiu dentro da área após um toque do defensor ganês e Pulisic foi para a cobrança. Da marca da cal, o camisa 10 estadunidense bateu no meio do gol e fez o segundo de sua seleção: 2 a 0.

O terceiro gol dos Estados Unidos saiu três minutos depois do segundo. A zaga da seleção de Gana vacilou na saída de bola e Weah, esperto, roubou do lado esquerdo do ataque. O atacante tocou para Balogun, que foi matador dentro da área, fez o giro para tirar a marcação e bateu no alto.

Three goals in 12 minutes ??? pic.twitter.com/9qEq69iIIT ? U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) October 18, 2023

O quarto gol saiu após uma confusão dentro da grande área. O juiz marcou tiro livre indireto após um defensor de Gana prender a bola entre as pernas e não soltá-la. Na cobrança, Balogun rolou para Pulisic. O camisa 10 deu apenas um toquinho para Reyna. O meia-atacante chutou e a bola ainda desviou na zaga adversária antes de acabar no fundo da rede.