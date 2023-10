Próximo adversário do Santos, Bragantino não perde há seis jogos no Brasileirão

O Santos não terá vida fácil em seu próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro, diante do Red Bull Bragantino. O adversário do Peixe vem embalado por uma longa sequência invicta no torneio.

A equipe de Bragança Paulista não perde há seis partidas no Brasileirão. A última derrota do Massa Bruta foi há quase dois meses atrás, no dia 20 de agosto, quando foi superado pelo Bahia. Dali em diante, são quatro vitórias (sobre Cuiabá, Grêmio, América-MG e Palmeiras) e dois empates (contra Cruzeiro e Athletico-PR).

A sequência positiva fez o time de Pedro Caixinha subir para a vice-liderança da competição, com 46 pontos, nove abaixo do Botafogo. Sob comando do português, a equipe soma 12 vitórias, dez empates e apenas quatro derrotas na Série A, sendo o time que menos vezes perdeu no torneio.

Do outro lado, o Santos chega animado com as três vitórias consecutivas que o tirou da zona de rebaixamento do Brasileirão. Os resultados deram um novo fôlego ao Peixe na briga contra a queda à Série B.

O time dirigido por Marcelo Fernandes, agora, ocupa o 15º lugar do torneio, com 30 pontos, três acima do Vasco, primeira equipe no Z4.

O duelo entre Santos e Bragantino está marcado para esta quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe busca uma nova vitória para se afastar ainda mais da parte de baixo da tabela.