Presidente da Puma no Brasil agradece "gigante e parceiro Palmeiras" por colaboração em nova camisa

Na última segunda-feira (16), Palmeiras e Puma ? em parceria com o A.C. Camargo Cancer Center, hospital de São Paulo ? anunciaram uma parceria em prol das campanhas de 'Outubro Rosa' e 'Novembro Azul', para conscientização do câncer de mama e do câncer de próstata, respectivamente.

Para a partida contra o Atlético-MG ? às 19h (de Brasília) de quinta-feira, no Allianz Parque, pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro ?, o Verdão irá utilizar um uniforme especial.

As camisas de jogadores e goleiros serão vendidas exclusivamente por meio de um leilão digital, a partir de 1 de novembro, com duração de 10 dias. Os detalhes ainda serão anunciados nos sites oficiais. Toda a verba será repassada para o hospital.

"É um prazer enorme estar aqui e representar a empresa em que trabalho há quase 10 anos. A Puma é uma empresa muito relacionada a causas de saúde e desenvolvimento para a sociedade. Não somente estamos 'agressivando' aqui no Brasil, como também nos Estados Unidos e Europa, em relação à prevenção do câncer de mama e de próstata", afirmou, no evento, Sebastián Díaz ? que atua como presidente da Puma no Brasil.

Além do representante da fornecedora de material esportivo do Palmeiras, estiveram presentes e falaram no evento a presidente do Alviverde, Leila Pereira; o CEO do A.C. Camargo, Victor Piana Andrade; a líder do centro de referência de tumores da mama do hospital, Fabiana Baroni Alves Makdissi; e o líder do centro de referência de tumores urológicos, Stênio de Cássio Zequi.

"Para nós, porém, parte não só de uma ação local, e sim de uma estratégia global. É um prazer colaborar com o A.C. Camargo e com o nosso parceiro Palmeiras. Como a Leila (Pereira) fala, é um prazer trabalhar com um gigante brasileiro como o Palmeiras. A missão da Puma é atrair consciência, comunicação e estimular os exames de prevenção", completou Díaz.