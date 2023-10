Arrascaeta é reserva na seleção e uruguaios não discordam. Por quê?

O meia De Arrascaeta, visto como um dos melhores jogadores de uma das melhores equipes do Brasil, não deve ser titular na noite de hoje (17) na partida entre Uruguai e a seleção brasileira. A decisão do técnico Marcelo Bielsa, porém, é compreendida pelos uruguaios.

O UOL conversou com jornalistas uruguaios para entender se em seu país natal De Arrascaeta tem ou não a mesma 'moral' que construiu no Brasil. A resposta é sim: ninguém duvida da qualidade do jogador do Flamengo, mas também ninguém contesta a reserva neste momento.

Absurdamente talentoso. "É um meio-campista absurdamente talentoso, que não é o camisa 10 à toa, tem muito para somar na Seleção. A imagem que ele tem é muito positiva. Acho que é tão bom quanto demonstra no Brasil", opinou Nahuel Casuariaga, jornalista do El País.

Esquema de Bielsa complica. "Arrascaeta é muito bem-visto no Uruguai. O problema que se apresentou agora é o esquema de Marcelo Bielsa. Em um 4-3-3, é complicado encaixar Arrascaeta porque o Uruguai não joga com um camisa 10. Sem dúvida poderia jogar como um dos três volantes, mas ali teria de trabalhar muito na defesa e o tripé Ugarte-Valverde-De La Cruz jogou muito bem contra o Chile e Equador", afirmou Pablo Cupese, jornalista do El País.

Competição com De La Cruz. "Na última Copa, a principal crítica ao treinador foi por não ter colocado Arrascaeta como titular nas primeiras partidas. Nas primeiras partidas com Bielsa nas Eliminatórias, não pôde estar e, agora, o nível que Nicolás De la Cruz apresentou, não o deixou ter lugar na equipe titular", avaliou Nadia Fumeiro, jornalista do canal 12.

Confira as opiniões de jornalistas uruguaios ouvidos pelo UOL.

Nahuel Casuriaga, El país

"Meu pensamento sobre Arrascaeta é muito positivo. É um dos jogadores mais talentosos, um dos meiocampistas criativos de maior projeção para nós. Ele é a figura do Uruguai, ou ao menos foi um dos mais destacados no Mundial de Qatar. E, claro, acho que é tão bom como demonstra no Brasil, e tem muito potencial para continuar crescendo daqui a pouco.

O que aconteceu foi que, para a primeira data Fifa, contra Chile e Equador, ele seria convocado, mas não foi devido a uma lesão. Uma vez que se recuperou, foi convocado. Contra a Colômbia, somou minutos porque, bom, foi assim que o treinador entendeu. Tem que ter em conta que se recuperou há pouco dessa lesão. Não sei o que vai acontecer no futuro, se ele vai poder ser titular nesta equipe de Marcelo Bielsa, ou se vai entrar desde o banco.

O que é seguro dizer é que é um meio-campista absurdamente talentoso, que não é o camisa 10 à toa, tem muito para somar na Seleção. A imagem que ele tem é muito positiva. Os uruguaios estão esperançosos com o apoio que ele pode dar, assim como outros meio-campistas talentosos, como Valverde, Bentancur e muitos outros".

Mariana Malek, El País

"É muito bem-visto no Uruguaio, dito como um dos jogadores que melhor trata a bola. A razão de não ser titular tem a ver com o estilo de jogo de Bielsa, que não joga com um 10 como Arrascaeta. Sem dúvidas quando entra acrescenta muito, mas acredito que tem a ver com o esquema tático de treinador".

Nadia Fumeiro, canal 12

"Na última Copa, a principal crítica ao treinador foi por não ter colocado Arrascaeta como titular nas primeiras partidas. Nas primeiras partidas com Bielsa nas Eliminatórias, não pôde estar e, agora, o nível que Nicolás De la Cruz apresentou, não o deixou ter lugar na equipe titular. Considero um jogador de grande qualidade e seu nível trará ótimos resultados ao Uruguai a medida que o técnico lhe dê mais oportunidades. É um jogador diferente, com grande qualidade técnica e futebolística. Pela grande intensidade com que se joga no Brasil e o nível que se apresenta no Flamengo, penso que pode adaptar-se perfeitamente ao que pretende Bielsa".

Pablo Cupese, El País

"Arrascaeta é muito bem-visto no Uruguai. O problema que se apresentou agora é o esquema de Marcelo Bielsa. Em um 4-3-3, é complicado encaixar Arrascaeta porque o Uruguai não joga com um camisa 10. Sem dúvida poderia jogar como um dos três volantes, mas ali teria de trabalhar muito na defesa e o tripé Ugarte-Valverde-De La Cruz jogou muito bem contra o Chile e Equador. Por isso, se complicou para Arrascaeta ter um lugar na equipe titular".

Juan Pablo Romero, El País

"Arrascaeta pra mim é um jogador refinado, tem todas as características para ser titular em qualquer seleção. Atualmente, depois da injustiça que sofreu no Qatar, acho que o esquema e metodologia de Bielsa jogam contra Arrascaeta porque é difícil encontrar um lugar para ele. Se me perguntassem, no 4-3-3 de Bielsa, acho que a melhor posição para ele seria onde hoje joga Nicolás De La Cruz, como terceiro volante pela esquerda, mas ele está muito bem. Outra possibilidade seria como extremo, mas as características que Bielsa busca em um extremo são diferentes das de Arrascaeta, que é um jogador de mais pausa e menor verticalidade - que é chave no esquema de Bielsa".