Por lesão na coxa, Moreira, do São Paulo, é cortado da disputa do Pan-Americano pelo Brasil

Por lesão grau 1 no posterior da coxa direita, João Moreira, do São Paulo, foi cortado da Seleção Brasileira sub-23 para a disputa do Pan-Americano, em Santiago, no Chile. O zagueiro Miranda, do Vasco, foi chamado para o lugar do defensor. A informação foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pela Gazeta Esportiva.

No final de 2022, o lateral rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jovem voltou a jogar no dia 2 de agosto, em partida do Paulista sub-20.

Miranda convocado! ??? O zagueiro do Vasco foi convocado à Seleção Brasileiro para a disputa dos Jogos Pan-Americanos no Chile. Os jogos serão realizados em Santiago, entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro. O Brasil está no Grupo B e vai enfrentar as seleções dos Estados... pic.twitter.com/DdY5OuaT2j ? Vasco da Gama (@VascodaGama) October 17, 2023

Promovido aos profissionais após a disputa da Copinha 2022, Moreira disputou 11 partidas na temporada passada antes da grave lesão. Neste ano, o defensor entrou em campo apenas uma vez pelo time principal, em duelo válido pelo Brasileiro.

Aos 19 anos, o lateral é tido como um destaques da base são-paulina. A Cria de Cotia, inclusive, soma convocações para seleções de base do Brasil e de Portugal, já que possui dupla nacionalidade.

Agora, Moreira deve retornar para o São Paulo após o corte. O defensor iniciará o processo de recuperação no Reffis Plus do Tricolor.