Peru x Argentina: onde assistir ao jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

Do UOL, em Porto Alegre

Peru e Argentina jogam hoje (17), às 23h (de Brasília), no estádio Nacional, em Lima, no Peru. A partida vale pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026.

A partida terá transmissão pelo Sportv na TV fechada. O Placar UOL acompanha o jogo em tempo real.

Os argentinos abrem a rodada em primeiro na classificação das Eliminatórias, com nove pontos em três partidas, ou seja, 100% de aproveitamento.

A principal novidade na equipe de Scaloni é Lionel Messi, que deve começar como titular depois de ser preservado no começo do jogo anterior, diante do Paraguai.

Já os peruanos começaram mal a disputa de uma vaga na próxima Copa. Com um ponto, abrem a rodada em penúltimo lugar.

Paolo Guerrero é a maior atração na equipe comandada por Juan Reynoso. Christofer Gonzáles e Carlos Zambrano, lesionados, desfalcam o time.

Prováveis escalações

Peru: Gallese; Corzo, Zambrano, Abram e Trauco; Aquino, Yotun, Advíncula, Carrillo e Polo; Guerrero. Técnico: Juan Reynoso.

Argentina: Martinez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

Peru x Argentina - 4ª rodada Eliminatórias Sul-Americanas

Local: estádio Nacional, em Lima (PER).

Data e hora: 17/10/2023, às 23h (de Brasília).

Transmissão: Sportv (TV fechada)