Pan-Americano: Atletas brasileiros fazem os primeiros treinos em Santiago

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Atletas brasileiros da ginástica artística e dos saltos ornamentais conheceram as instalações que vão ser usadas nos próximos dias, durante a disputa do Pan-Americano, que será realizado em Santiago, no Chile. A equipe de beisebol fez um treino em um campo próximo à Vila do Pan.

A abertura da competição será na sexta-feira, no Estádio Nacional de Santiago. A competição vai até o dia 5.

O que aconteceu

As equipes feminina e masculina de ginástica artística do Brasil foram à área de treinamento montada no Centro de Esportes Coletivos.

A delegação verde e amarela dividiu o espaço com o Chile, Estados Unidos, Jamaica e Panamá.

Destaque no Mundial que aconteceu no começo do mês, com quatro medalhas, Rebeca Andrade é uma das representantes brasileiras no torneio.

"É bom a gente estar aqui, porque tira aquela parte da viagem, movimenta o corpo. Não fazemos todos os elementos, mas já conseguimos fazer algumas coisas nos aparelhos que nos sentimos melhor. Então, é muito bom para a cabeça e para o corpo", disse, ao site do COB.

É bacana a gente chegar e conhecer o ginásio e a estrutura que vamos ter aqui. Acabamos de competir no Mundial com os mesmos aparelhos e, hoje, pudemos passar por eles de novo. Deu para tirar aquela ressaca de viagem, se preparar para o treino de pódio na quarta-feira e a competição no sábado Arthur Nory

Já os nove representantes dos saltos ornamentais foram os primeiros a usarem o Centro Aquático do Estádio Nacional.

"É muito legal estar aqui, sendo a primeira vez, estreante. Já tinha vindo para cá, mas não com essa estrutura. Eu já tinha competido aqui em 2019, no Pan-Americano Júnior. Mudou alguma coisa e esse primeiro treino foi importante para reconhecer a piscina, o trampolim, a plataforma. Gostei da estrutura e espero que a gente consiga trazer a medalha", disse Diogo Silva, de 18 anos, prata no Mundial Júnior de 2022.

O tapete é diferente do que a gente está acostumado, escorrega. Então, a gente já sabe o que tem que fazer. Saio tranquila, porque são coisas que dão para resolver e competir bem. É a primeira competição depois de voltar a fazer dupla com a Ingrid, não tivemos muito tempo de treino. Chegamos com o objetivo de dar o nosso melhor e colher o fruto disso, como foi em Toronto Giovanna, prata em 2015, ao lado de Ingrid

O beisebol também realizou uma atividade em um campo próximo à Vila Pan-americana.

Ao longo do dia de hoje (17), outras modalidades vão realizar atividades, como o tiro esportivo, skate street, ciclismo MTB, ciclismo BMX Racing, basquete 3x3, saltos ornamentais, escalada esportiva, ginástica artística, badminton, pentatlo moderno, skate park, boxe, taekwondo e vôlei de praia.