Palmeiras dá continuidade à preparação para enfrentar o Atlético-MG pelo Brasileirão

Após se reapresentar nesta segunda-feira sob muito calor, o elenco do Palmeirasfoi a campo na Academia de Futebol sob chuva na manhã desta terça-feira. O elenco segue se preparando para encarar o Atlético-MG nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque pela 27ª rodada da Série A.

O time começou os trabalhos com um treino técnico com ênfases específicas, seguido por uma atividade técnica com dois times. Ambos os trabalhos ocorreram em dimensões reduzidas. No final, atacantes e meio-campistas trabalharam cruzamentos e finalizações, enquanto zagueiros e laterais treinaram saída de bola e transição.

Nesta quarta-feira, o elenco comandado por Abel Ferreira encerra a preparação para o jogo diante do Atlético-MG também no período da manhã, às 10 horas.

O Verdão é o atual quarto colocado do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos em 16 confrontos. O Botafogo, que lidera, tem 56 pontos.