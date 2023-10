Palmeiras vence Atlético Nacional e vai à final da Libertadores feminina

O Palmeiras venceu o Atlético Nacional por 3 a 1, no Estádio Metropolitano de Techo, na Colômbia, e garantiu vaga na grande final da Libertadores feminina pela segunda vez consecutiva.

Bia Zaneratto (de pênalti) e Amanda Gutierres (duas vezes) marcaram para o Palmeiras, enquanto Montoya descontou para o Atlético.

Com a vitória nas semis, o Palmeiras se classificou para a decisão e vai em busca do seu segundo título. As palestrinas conquistaram a taça no ano passado. Já o Atlético Nacional disputará a decisão de terceiro lugar.

Final brasileira: o Palmeiras encara na decisão Corinthians ou Internacional. Os times duelam amanhã pela outra semifinal para definir quem disputará o título com as alviverdes.

Como foi o jogo

No primeiro tempo, o Palmeiras mostrou superioridade, abrindo o placar aos 34 minutos. Em uma dividida dentro da área, Laís Estevam foi derrubada por Montoya, resultando em um pênalti. Bia Zaneratto converteu a cobrança com um chute no canto alto esquerdo, sem chances de defesa para Valery Restrepo.

Aos 40 minutos, Amanda Gutierres invadiu a área pela esquerda e soltou uma pancada. A bola tocou no travessão, na trave esquerda e entrou, ampliando a vantagem para o Palmeiras.

Antes do intervalo, Amanda Gutierres novamente balançou as redes, mas o VAR flagrou um toque de mão e o gol foi invalidado.

No segundo tempo, o Atlético Nacional partiu para cima em busca da reação, enquanto o Palmeiras buscava encaixar contra-ataques perigosos. Valery Restrepo realizou boas defesas para manter sua equipe no jogo.

Aos 23 minutos da segunda etapa, Flávia Mota cruzou, e Amanda Gutierres marcou de cabeça, ampliando ainda mais a vantagem do Palmeiras.

O Atlético Nacional conseguiu diminuir o placar aos 34 minutos, com um belo chute por cobertura de Montoya.