Neymar torce o joelho, deixa campo chorando e vai passar por exames

Neymar sofreu uma torção no joelho esquerdo e passará por exames para saber exatamente a gravidade da lesão ocorrida no jogo entre Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias.

O que aconteceu

Neymar se machucou nos instantes finais do primeiro tempo diante dos uruguaios, ao tentar apoiar a perna esquerda no gramado em uma disputa de bola.

Ele pediu substituição imediatamente e saiu chorando do jogo no estádio Centenário, em Montevidéu. Richarlison entrou no lugar dele.

Apesar de os exames ainda não terem sido realizados, a suspeita é de algo relativamente grave.

Confiança de Diniz e período afastado

Neymar começou o ciclo com Fernando Diniz tendo a confiança do novo treinador da seleção. Diniz deixou claro que queria contar com o jogador, que após a Copa 2022 chegou a deixar no ar a continuidade na seleção.

Neste ano, Neymar já ficou um período longo afastado dos campos porque sofreu uma lesão no tornozelo direito e foi submetido posteriormente a uma cirurgia devido ao histórico de problemas no local. O procedimento de Neymar foi feito no Qatar, pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar.

O período sem jogos, ainda no PSG, foi de mais de cinco meses, até porque emendou com as férias no futebol europeu.

Vida nova na Arábia Saudita

Neymar passa por uma temporada de novidades na carreira, agora fora do futebol europeu. Ele foi contratado pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, e deixou o Paris Saint-Germain.