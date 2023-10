Neymar sofre lesão no joelho e deixa jogo da seleção chorando

O meia-atacante Neymar sofreu uma lesão durante a partida entre a seleção brasileira e o Uruguai, pelas Eliminatórias. Ele foi substituído e deixou o gramado chorando.

O que aconteceu

Neymar foi ao chão após sentir um problema no joelho esquerdo, já nos acréscimos do primeiro tempo. O Brasil perdia por 1 a 0.

O jogador caiu após tentar apoiar a perna esquerda em uma disputa de bola, houve uma torção e ele imediatamente pediu substituição. Richarlison entrou no lugar dele.

Foi possível ver que Neymar chorava enquanto ele se contorcia no chão e saia no carrinho de maca.

Neymar será submetido a exames para verificar exatamente a gravidade da lesão. A percepção é de que pode ser um caso grave.

Novo drama?

O drama de Neymar com as lesões é recente. Na Copa do Mundo, ele se machucou na estreia após levar uma entrada de carrinho contra a Sérvia. O camisa 10 perdeu duas partidas por um problema no ligamento do tornozelo direito e voltou nas oitavas de final, contra a Coreia do Sul.

Neymar atualmente defende o Al Hilal, da Arábia Saudita, após deixar o PSG. Mas mesmo assim o técnico Fernando Diniz disse que via nele alguém imprescindível para a seleção brasileira.

Neste ano, Neymar já ficou um período longo afastado dos campos porque sofreu uma lesão no tornozelo direito e foi submetido posteriormente a uma cirurgia devido ao histórico de problemas no local. O procedimento de Neymar foi feito no Qatar, pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar.

O período sem jogos, ainda no PSG, foi de mais de cinco meses, até porque emendou com as férias no futebol europeu.