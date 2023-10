'Fim trágico' e 'fora de forma': como torcedores reagiram à lesão de Neymar

A lesão no joelho de Neymar, ocorrida ainda no 1° tempo de Uruguai x Brasil nas Eliminatórias, gerou diferentes reações por parte dos torcedores.

De tristeza às críticas

O nome do jogador virou o assunto mais comentado no Twitter minutos depois do lance, ocorrido já nos acréscimos da partida em Montevidéu.

Alguns classificaram o lance como um "fim trágico" da carreira de Neymar — ele tem 31 anos e convive, nos últimos anos, com uma série de problemas físicos.

Já outros torcedores criticaram o craque. Há diversas menções à atual forma física do jogador, que iniciou o ciclo de Fernando Diniz como titular do Brasil.

Leia algumas reações:

Que fim de carreira trágico do Neymar @brendharaf

Dava pra ver claramente o Neymar fora de forma, será que isso não tem reflexo? Intensidade baixa, pouca agilidade e mudança de direção, não sei. Sinto que nunca mais verei Neymar fisicamente pronto @AdrienMatheus

Neymar tem muito azar, bizarro @BeRiquelmee

Essa lesão ai muito possivelmente encerrou a carreira do Neymar, triste fim @ZeRogerio81

Acima do peso, totalmente fora de forma e com muita preguiça. Joelho não aguenta explosão @NexusSubsea

É muito triste ver o Neymar sofrer com as lesões @pedrocrf_17

O que aconteceu

Neymar foi ao chão após sentir um problema aparentemente no joelho esquerdo já nos acréscimos da etapa inicial da partida. O Brasil perdia por 1 a 0.

O jogador caiu após tentar apoiar a perna esquerda em uma disputa de bola ainda na região do meio de campo e, imediatamente, pediu substituição. Richarlison entrou no lugar do camisa 10.

O drama de Neymar com as lesões não é novidade: só no ano passado, ele se machucou na Copa do Mundo após levar uma entrada de carrinho contra a Sérvia. O atual jogador do Al-Hilal perdeu duas partidas por um problema no ligamento do tornozelo direito e voltou nas oitavas de final, contra a Coreia do Sul.