Neymar deixa estádio de muletas após lesão e fará exame em São Paulo

Do UOL, em Montevidéu

O meia-atacante Neymar será submetido a um exame amanhã (18), em São Paulo, para verificar a gravidade da lesão no joelho esquerdo sofrida hoje (17), no jogo da seleção brasileira contra o Uruguai, pelas Eliminatórias. O camisa 10 deixou o estádio Centenário de muletas e com a perna imobilizada.

O que aconteceu

O jogador deixará Montevidéu no voo fretado pela CBF e ficará na capital paulista, em vez de retornar de vez para a Arábia Saudita.

Neymar será acompanhado pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, que também irá para o exame em São Paulo.

O jogador sofreu uma torção no joelho esquerdo e há uma suspeita de que haja um problema grave no local.

Vamos repetir a avaliação clínica e depois que tivermos a avaliação por imagem, definimos o diagnóstico e informamos. A suspeita é de uma lesão que precisa ser melhor avaliada. Acabou de acontecer. Não temos nem 1h da entorse. Aguardar um pouquinho mais é importante. Ver como o joelho vai responder até amanhã, o possível edema que vai se formar. O exame clínico vai ser repetido e na sequência vamos fazer a avaliação por imagem.

— Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira

Problemas e mais problemas

Neymar foi substituído nos instantes finais do primeiro tempo. Richarlison entrou no lugar dele. Se não tivesse se machucado, Neymar poderia ficar à disposição do técnico Jorge Jesus na partida entre Al-Hilal e Al Khaleej, pelo Campeonato Saudita, na sexta-feira.

Neste ano, Neymar já ficou um período longo afastado dos campos porque sofreu uma lesão no tornozelo direito e foi submetido posteriormente a uma cirurgia devido ao histórico de problemas no local. O procedimento de Neymar foi feito no Qatar, pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar.

O período sem jogos, ainda no PSG, foi de mais de cinco meses, até porque emendou com as férias no futebol europeu.