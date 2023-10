Mudanças nas laterais e Gabriel Jesus titular: veja escalação do Brasil contra o Uruguai

Fernando Diniz preparou um Brasil com mudanças para a partida contra o Uruguai, às 19h (de Brasília) desta terça-feira (17), pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Em relação ao jogo anterior, o empate com a Venezuela, o técnico promoveu três alterações no time titular.

São elas: Yan Couto no lugar do lesionado Danilo, Carlos Augusto substituindo Guilherme Arana e, por fim, Gabriel Jesus na função anteriormente ocupada por Richarlison.

Assim sendo, a Seleção vai a campo no estádio Centenário, em Montevidéu, com: Ederson; Yan Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Vinícius Jr., Rodrygo e Gabriel Jesus.

A 'Amarelinha' figura na vice-liderança da tabela de classificação, com sete pontos conquistados após três jogos. A Argentina lidera, com nove. A equipe de Diniz tenta se recuperar após uma performance morna diante da Venezuela em Cuiabá na última quinta-feira ? nas primeiras duas rodadas, o time brasileiro venceu Bolívia e Peru.

O Uruguai, por sua vez, tenta se aproximar dos líderes das Eliminatórias. Atualmente, a seleção de Marcelo Bielsa tem quatro pontos somados, com uma vitória, um empate e uma derrota. No último compromisso, os uruguaios empataram com a Colômbia por 2 a 2.

Na estreia, o Uruguai venceu o Chile por 3 a 1. Já na segunda rodada, a equipe de Bielsa foi derrotada por 2 a 1 para o Equador.

A 'Celeste' vem a campo com: Rochet; Nández, Ronald Araújo, Cáceres e Mathías Oliveira; Ugarte, Valverde e De la Cruz; Pellistri, Maxi Araújo e Darwin Núñez.