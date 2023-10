Mbappé e Pavard comandam virada da França sobre a Escócia em amistoso

Já classificadas para a Eurocopa 2024, França e Escócia disputaram amistoso nesta terça-feira. Os franceses levaram a melhor e venceram por 4 a 1, no Estádio Pierre-Mauroy. A equipe comandada por Didier Deschamps saiu atrás, mas contou com dois gols de Pavard, um de Mbappé e um de Coman para buscar a virada.

As duas seleções voltam a campo apenas em novembro, pela nona rodada das Eliminatórias da Euro. No dia 16, às 14h (de Brasília), a Escócia enfrenta a Geórgia, no Estádio Boris Paichadze. No dia 18, às 16h45, a França encara Gibraltar, na Allianz Riviera.

Em outro amistoso disputado nesta terça-feira, a Austrália venceu a Nova Zelândia por 2 a 0, no Estádio Brentford Community. Os australianos contaram com gols de Harry Souttar e Jackson Irvine para vencer a primeira partida desde março deste ano.

O jogo entre França e Escócia

No início da partida, a Escócia aproveitou o ritmo lento da França e falha na defesa para abrir o placar na sua primeira finalização. Aos dez minutos, Kamavinga recuperou a bola na sua área e tocou errado para Gilmour, que ficou na cara do gol e finalizou de primeira para colocar os escoceses na frente.

Os franceses ficaram mais atentos depois do gol e passaram a controlar o jogo. Aos 15 minutos, Pavard aproveitou cobrança de escanteio e subiu no primeiro pau para cabecear para o fundo da rede. Nove minutos depois, mais um gol do lateral, que apareceu na área para completar cruzamento de Mbappé e virar para a França.

Aos 40 minutos, Giroud foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti para a França após revisão do VAR. Na cobrança, Mbappé finalizou no canto superior direito para ampliar a vantagem.

No segundo tempo as duas seleções diminuíram o ritmo, mas a França mostrou a superioridade técnica com a bola no pé e chegou ao quarto gol aos 24 minutos. Após troca de passes pela esquerda, Thuram cruzou na pequena área, Griezmann carimbou o travessão e Coman aproveitou o rebote para estufar a rede. No restante da partida a Escócia não conseguiu criar jogadas de perigo e a França apenas administrou o resultado.