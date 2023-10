Marcos Leonardo, do Santos, fez mais gols do que os três centroavantes da Seleção juntos em 2023

O atacante Marcos Leonardo vive mais uma temporada goleadora com a camisa do Santos. Decisivo para o Peixe na briga contra o rebaixamento, o jogador é responsável por metade dos gols da equipe nos últimos três jogos e disputa a artilharia do Campeonato Brasileiro com Tiquinho Soares, do Botafogo.

Os excelentes números do camisa 9 o credenciam para ser cogitado nas convocações de Fernando Diniz para a Seleção Brasileira. Apesar do lobby, o treinador chamou três jogadores já conhecidos para os jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias: Richarlison, Matheus Cunha e Gabriel Jesus.

As estatísticas de Marcos Leonardo nesta temporada, porém, contrariam a decisão de Diniz. Neste ano, o atacante santista marcou mais gols do que os três centroavantes do Brasil somados.

Pelo Tottenham, da Inglaterra, Richarlison detém três tentos em 2023. Já Matheus Cunha, pelo Wolverhampton, e Gabriel Jesus, do Arsenal, balançaram as redes três e dez vezes, respectivamente. No total, são 16 gols para os brasileiros.

Marcos Leonardo, sozinho, acumula 20 gols pelo Santos na temporada atual. Isso sem contar com outros cinco tentos pela Seleção Brasileira sub-20.

Em alta, o artilheiro se prepara para seu próximo compromisso pelo Peixe. A equipe recebe o Red Bull Bragantino na quinta-feira, na Vila Belmiro, às 20h (de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileirão. Com três vitórias seguidas, o time de Marcelo Fernandes busca se afastar ainda mais do Z4.

Já o Brasil entra em campo na noite desta terça-feira, às 21h, diante do Uruguai, em Montevidéu. A equipe comandada por Diniz é a vice-líder das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026, com sete pontos - duas vitórias e um empate.