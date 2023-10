Lateral se desculpa por elogio a Dani Alves: 'Falei no sentido do futebol'

O lateral Yan Couto, da seleção brasileira, se desculpou nas redes sociais após receber críticas por dizer que Daniel Alves é seu ídolo em uma entrevista coletiva realizada no último sábado (14).

O que aconteceu

Em nota oficial [veja no final da matéria], Yan Couto disse que tem Daniel Alves como uma referência "no sentido do futebol". O lateral disse que não conseguiu se expressar direito pelo nervosismo de ter feito sua estreia na seleção.

"Quando me referi ao Daniel Alves como um ídolo, foi no sentido do futebol. Coisa que acreditei ter deixado clara, mas pelo nervosismo pela minha estreia na seleção, errei profundamente ao não especificar e deixar livre para interpretação", escreveu o jogador.

Yan Couto, que tem 21 anos e joga pelo Girona-ESP, disse que cresceu assistindo a Daniel Alves jogar. O lateral também afirmou que repudia qualquer tipo de crime e violência, "sobretudo com as mulheres".

Por fim, o jogador se desculpou com as pessoas que ficaram ofendidas com o seu comentário sobre Daniel Alves, que está preso na Espanha acusado de agressão sexual.

Comentário gerou críticas

Yan Couto foi um dos jogadores que concedeu entrevista coletiva na seleção brasileira ao longo da preparação para o jogo contra o Uruguai, que será disputado hoje (17).

Perguntado sobre quem é seu ídolo no futebol, o lateral, que fez sua estreia pela seleção contra a Venezuela, afirmou que Daniel Alves ocupa esse "papel".

Acho que meu ídolo é o Dani Alves. Não tem como ser outro. Eu cresci assistindo ele pela TV, e ele é um ídolo para muitos brasileiros. Tem uma história linda pela seleção e pelos clubes onde passou, e é uma referência pelo estilo de jogo, altura, qualidade com a bola, defensivamente, para que eu possa ser um jogador mais completo. Yan Couto, em entrevista coletiva

Em entrevista ao programa Boleiragem, do "sportv", Eduardo Barros, auxiliar de Fernando Diniz, disse que conversou com o jogador e aconselhou um posicionamento mais claro sobre o assunto.

Veja a íntegra da nota de Yan Couto

"Pela primeira vez, me vi em uma polêmica e precisei de tempo para entender o que estava acontecendo e como reagir a tudo, apesar de não ter sido a intenção.

Quando me referi ao Daniel Alves como um ídolo, foi no sentido do futebol - coisa que eu acreditei ter deixado claro, mas pelo nervosismo pela minha estreia na seleção e por ter tido a oportunidade de jogar ao lado de tantos jogadores incríveis, errei profundamente em não especificar e deixar livre para a interpretação de cada um.

Assim como tantas outras crianças, cresci assistindo ele e me inspirei em sua carreira durante toda a formação da minha. Isso inclusive é normal no futebol, costumamos nos inspirar em jogadores da mesma posição.

Quero deixar claro aqui que repudio totalmente qualquer tipo de crime e violência, sobretudo contra as mulheres.

Sou grato a todos que compreenderam a intenção da minha fala e me mandaram palavras de apoio e força.

Por último, deixo aqui as minhas mais sinceras desculpas a todos que foram ofendidos com o que foi dito. Jamais foi a intenção e isso não vai se repetir."