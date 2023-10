Jogador da Juventus, Fagioli consegue acordo para diminuir pena por envolvimento com apostas

Investigado pela procuradoria de Turim, na Itália, por envolvimento com apostas esportivas, o meio-campista Nicolo Fagioli decidiu colaborar com o caso para diminuir sua pena. De acordo coma Gazzetta dello Sport, o jogador da Juventus chegou a um acordo para a punição ser aliviada.

O atleta de 22 anos admitiu o envolvimento com apostas para que seu afastamento do futebol fosse reduzido para sete meses. Fagioli expôs que possui problemas com jogos de azar e que será acompanhado por um psiquiatra para tratar seu vício.

Caso fosse condenado com a pena máxima, o meio-campista poderia ficar mais de três anos longe dos gramados. O prejuízo seria enorme para a Juventus, que também já perdeu o francês Paul Pogba nesta temporada por conta de dopping.

Além de Fagioli, o volante Sandro Tonali, do Newcastle, e o meia Nicolo Zaniolo, do Aston Villa, também foram investigados na Itália por envolvimento com apostas esportivas. Tonali optou por admitir sua ligação com o caso, enquanto a defesa de Zaniolo nega a conexão.

Revelado nas categorias de base da Juventus, Nicolo Fagioli ganhou espaço no time principal nas últimas temporadas e chegou a ser convocado para a seleção da Itália em 2022. Ele disputou 45 jogos, marcou três gols e deu seis assistências pela equipe.