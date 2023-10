Inter anuncia promoções para sócios na partida contra o Santos pelo Brasileirão; confira

O Internacional anunciou uma série de promoções para os(as) sócios(as) que foram ao Beira-Rio no domingo, às 16 horas (de Brasília), na partida contra o Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Primeiramente, os associados das categorias Carteira Vermelha, Patrimonial Clube e Patrimonial Parque Check-In terão direito a um ingresso gratuito para acompanhante, que terá acesso às áreas livres do estádio. Aqueles com Cadeira Locada também terão esse direito,, mediante disponibilidade.

Os sócios e as sócias das categorias Campeão do Mundo, Nada Vai nos Separar, Academia do Povo e Parque Ingresso, assim como os citados acima, também terão direito a levar um acompanhante no mesmo setor. O convidado ou a convidada que vier ao jogo ainda contará com vantagens e benefícios extras ao se associar ao Clube do Povo.

Antes de enfrentar o Santos, o Internacional tem o confronto com o Bahia nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 27ª rodada do Brasileirão. Embalado após a vitória no Gre-Nal, o time do técnico Eduardo Coudet terá uma sequência de jogos contra times da parte de baixo da tabela para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento e sonhar com uma vaga na próxima Libertadores.

Atualmente, o Colorado ocupa a 12ª colocação com 32 pontos, uma diferença de 10 para o Fortaleza, primeiro time dentro do G-6, e só cinco acima do Vasco, que abre o Z-4.