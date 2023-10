Inglaterra x Itália: veja onde assistir ao jogo das Eliminatórias da Euro

Do UOL, em São Paulo

Inglaterra e Itália se enfrentam nesta terça-feira (17), pela oitava rodada das Eliminatórias da Eurocopa. O jogo será no Estádio Wembley, em Londres, na Inglaterra, às 15h45 (de Brasília).

A partida será transmitida pelo sportv (TV fechada) e Star+ (streaming). O Placar UOL também acompanha o jogo em tempo real.

A Inglaterra é a líder do Grupo C com 13 pontos e vem de uma vitória por 1 a 0 em um amistoso contra a Austrália.

O time inglês busca manter a invencibilidade nesta fase do torneio, já que até o momento teve quatro vitórias e um empate.

Já a Itália é a vice-líder do grupo, com 10 pontos, e também vem de uma vitória, por 4 a 0, sobre Malta.

Os italianos buscam a terceira vitória consecutiva e conquistar a liderança.

As equipes já se enfrentaram 31 vezes, com 11 vitórias dos ingleses, nove dos italianos e 11 empates.

Prováveis Escalações

Inglaterra: Pickford; Alexander-Arnold (Walker), Tomori, Stones (Maguire) e Colwill; Gallagher, Rice e Maddison (Bellingham); Rashford, Grealish e Harry Kane. Técnico: Gareth Southgate.

Itália: Donnarumma; Darmian, Mancinoi, Bastoni e Dimarco; Locatelli, Barella e Bonaventura; Berardi, Raspadori e Moise Kean. Técnico: Luciano Spalletti.

