Inglaterra vira sobre a Itália com dois de Kane e garante classificação à Euro 2024

A Inglaterra garantiu sua participação na Eurocopa de 2024 com uma vitória de virada sobre a Itália nesta terça-feira, pela oitava rodada do Grupo C das Eliminatórias. Na reedição da última final do torneio, os ingleses venceram por 3 a 1 em Wembley, com gols de Harry Kane (2) e Marcus Rashford. Scamacca abriu o placar para os italianos.

Líderes do grupo, os donos da casa entraram em campo invictos nas Eliminatórias, com quatro vitórias em um empate. Com o triunfo desta terça-feira, a Inglaterra chegou a 16 pontos. Como Ucrânia e Itália, únicas seleções que poderiam lhe ultrapassar, se enfrentam na última rodada, os ingleses garantiram a permanência na zona de classificação. A equipe volta a campo no dia 17 de novembro, para jogar contra Malta, às 16h45 (de Brasília), em Wembley.

A Itália seguiu na terceira colocação do Grupo C, com 10 pontos, três a menos que a Ucrânia. Os italianos só terão uma definição acerca da sua classificação na próxima data Fifa. Sua próxima partida pelas Eliminatórias será no dia 17 de novembro, às 16h45, contra a Macedônia do Norte, no Estádio Olímpico de Roma. Se perderem, terão que vencer contra a Ucrânia, na última rodada.

O jogo

A Inglaterra foi amplamente superior nos primeiros minutos. Apesar disso, foi a Itália que abriu o placar. No primeiro lance que chegou ao gol adversário, aos 14 minutos do primeiro tempo. Di Lorenzo recebeu dentro da área, levou para o fundo e cruzou rasteiro. Frattesi furou na primeira trave, mas Scamacca estava ligado mais atrás para empurrar para o gol vazio.

O empate inglês saiu de uma penalidade máxima. Bellingham recebeu na cara do gol e, antes de finalizar, foi derrubado por um carrinho de Di Lorenzo. Harry Kane assumiu a responsabilidade da cobrança e não afinou, mandou com firmeza no canto superior esquerdo.

No segundo tempo a dominância da Inglaterra permaneceu. Dessa vez, porém, foram os próprios ingleses que marcaram primeiro. Em um contra-ataque, Bellingham disparou entre os marcadores com um toque alto e serviu para Rashford. O atacante carregou até a entrada da área, de onde soltou uma bomba no canto direito de Donnarumma.

Aos 31 minutos, Kane brilhou novamente para ampliar a vantagem da Inglaterra. O centroavante venceu a dividida contra a defesa italiana após ser lançado na intermediária e carregou até a entrada da área. Donnarumma saiu do gol para fazer a defesa, mas não conseguiu impedir a finalização colocada, 3 a 1.