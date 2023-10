Identificado com o clube, Rossi diz que só sai "se o Vasco quiser"

O Vasco trouxe reforços na última janela de transferências para ter uma reação e tentar sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Um dos que chegaram foi o atacante Rossi, que já tinha passagem pelo clube.

Rapidamente, o jogador se tornou uma das peças importantes da equipe de Ramón Díaz. O atleta afirmou que não vai deixar o Vasco outra vez e impôs uma condição para sair.

"Só saio do Vasco se o Vasco quiser. Se o Vasco quiser renovar comigo, eu vou ficar até quando os torcedores e o clube acharem que eu devo ficar" disse Rossi, em contato com o ídolo cruzmaltino Bismarck.

Rossi fala em sentimento de "voltar para casa" no retorno ao Vasco ? https://t.co/ksZvyJWAy1 ?: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/HD9IATnGpn ? Vasco da Gama (@VascodaGama) August 11, 2023

Rossi ficou de fora dos últimos dois jogos do Vasco por conta de uma lesão na coxa direita. Curiosamente, a equipe não venceu nenhum deles: perdeu para o Santos na Vila Belmiro e empatou com o São Paulo em São Januário. No entanto, o atacante deve estar de volta nesta quarta-feira, contra o Fortaleza, em São Januário.