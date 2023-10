Grêmio x Athletico: escalações, desfalques e onde assistir ao duelo do Brasileirão

Grêmio e Athletico se enfrentam nesta quarta-feira, em jogo que abre a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19 horas (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre (RS).

Onde assistir: A transmissão fica por conta do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

Em duelo pela parte de cima da tabela, o Imortal vai em busca de encostar ainda mais no líder Botafogo, enquanto o Furacão pode se colocar novamente no G-6 do Brasileirão e sonhar ainda com um lugar na zona de classificação direta para a Libertadores de 2024.

O Grêmio vem de uma derrota no Gre-Nal 440 por 3 a 2, desperdiçando a chance de voltar à vice-liderança da competição, que atualmente pertence ao RB Bragantino. No entanto, para se firmar ainda mais no G-4, o time gaúcho aposta no bom aproveitamento jogando como mandante: terceira melhor campanha no quesito com dez vitórias, dois empates e uma derrota - aproveitamento de cerca de 82%.

O técnico Renato Gaúcho terá, ao menos, dois desfalques prováveis para o duelo com os paranaenses: o volante Villasanti está com a seleção paraguaia e não deve ter condições de jogo, e o meio-campista Carballo segue no departamento médico em recuperação de uma lesão no púbis.

TRABALHO FECHADO ???? Semana de confronto direto pelo #Brasileirão2023 começa com atividades no CT. Hoje, nosso elenco participou de treinamento visando o duelo contra o Athletico. Vem conferir o que a gente pode te mostrar! ?Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPAhttps://t.co/iFi7avxlzs pic.twitter.com/PbR8LbKpNA ? Grêmio FBPA (@Gremio) October 16, 2023

Já o Athletico não vence há duas rodadas e também perdeu para o rival recentemente: na 25ª rodada, foi ao Couto Pereira e voltou derrotado pelo Coritiba por 2 a 0. Com os resultados, a equipe rubro-negra caiu para o oitavo lugar, mas pode voltar ao G-6 com uma vitória e colar nos primeiros colocados na tabela.

Também com jogadores convocados para a Data Fifa, o único que deve ser desfalque é o atacante Canobbio, que será reforça o Uruguai para o duelo diante da Seleção Brasileira nesta terça, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Uma opção para o técnico Wesley Carvalho é a entrada de Cuello, que atua com as mesmas características no lado direito ofensivo.

Equipe principal do #RubroNegro trabalha os últimos detalhes para o desafio contra o Grêmio! Confira no nosso site como foi o treino realizado hoje pela manhã no CAT Caju!

? https://t.co/pDTNFFw6rm ? Fotos: José Tramontin/athletico.com.br#Athletico #Brasileirão pic.twitter.com/wG8X19v2Bq ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) October 16, 2023

FICHA TÉCNICA



GRÊMIO X ATHLETICO

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)



Data: 18 de setembro de 2023 (quarta-feira)



Horário: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)



Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)



VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-Fifa / RN)

GRÊMIO: Gabriel Grando; Geromel, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Pepê, Nathan, Cristaldo e Reinaldo; Galdino e Luis Suárez.



Técnico: Renato Gaúcho

ATHLETICO: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Kaíque Rocha; Cuello, Erick, Fernandinho, Vitor Bueno, Zapelli e Esquivel; Pablo.



Técnico: Wesley Carvalho