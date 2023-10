Goiás x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Após a pausa para a data Fifa, o São Paulo volta a campo nessa quarta-feira para pegar o Goiás, pela 27ª rodada do Brasileirão. O confronto está marcado para acontecer às 21h30 (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).

Para a partida, o técnico Dorival Jr. não poderá contar com os lesionados Arboleda, Igor Vinícius, Galoppo, Marcos Paulo e Calleri, que não tiveram seu quadro de recuperação atualizado. Suspenso, Nathan é outro desfalque.

Convocados para representar suas seleções, Ferraresi e James Rodríguez são dúvidas para o confronto. Já Patryck, que se apresentou à Seleção Brasileira para o Pan-Americano, está fora do duelo. Por conta de uma lesão leve na coxa, Moreira foi cortado do torneio no Chile.

Por outro lado, Dorival Jr. poderá ter os retornos de Erison e Gabriel Neves para a lista de relacionados. Assim como Rafinha e Beraldo, que cumpriram suspensão na última rodada.

O Goiás, por sua vez, busca dar fim a sequência de dois meses sem vencer. No embate, Maguinho, Morelli e Allano voltam de suspensão. Contudo, o zagueiro Lucas Halter sofreu lesão muscular na coxa e é baixa para o jogo.

Na décima posição, o São Paulo está com 35 pontos. Enquanto o Esmeraldino está na 18ª colocação, com 27.

FICHA TÉCNICA



GOIÁS-GO X SÃO PAULO-SP



Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)



Data: 17 de outubro de 2023 (quarta-feira)



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)



VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA)

GOIÁS: Tadeu; Sidimar, Willian e Bruno Melo; Maguinho, Guilherme, Morelli e Hugo; Anderson Oliveira, João Magno e Allano



Técnico: Armando Evangelista

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Alisson, Pablo Maia, Wellington Rato e Rodrigo Nestor; Lucas Moura e Luciano



Técnico: Dorival Júnior