Gabriel Menino diz que período sem jogos foi importante para "trabalhar mentalmente"

O Palmeiras segue trabalhando de olho no próximo compromisso na quinta-feira, contra o Atlético-MG, às 19h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. A última vez que o Verdão pisou em campo foi no dia 8 de outubro, na derrota por 2 a 1 para o Santos há quase dez dias.

O meio-campista Gabriel Menino destacou o período sem jogos por conta da data Fifa e avaliou a importância do trabalho feito nesses dias.

"É um momento difícil que estamos vivendo. Foram duas derrotas que mexeram com a gente. Essa semana ajudou muito para mantermos a nossa disciplina e sabermos controlar bem. Cada um sabe o seu momento e fazemos o que sabemos de melhor, que é treinar e nos doar ao máximo dentro de campo. A semana foi boa para trabalhar isso, trabalhar mentalmente", disse.

A reta final do Brasileiro para o Verdão começa no Allianz Parque nesta quinta-feira e Gabriel Menino valorizou a importância da torcida para esta caminhada derradeira.

"A torcida é o 12º jogador. Eles são muito importantes para nós. Nos apoiam do começo ao fim e espero que não seja diferente nesse final de temporada. Toda a festa que eles fazem nas finais, semifinais, a gritaria no Allianz. Agora precisamos ainda mais deles para nos sentirmos confiantes. Tenho certeza de que eles farão o melhor para conseguirmos voltar a vencer e seguir brigando pelo título do Brasileiro", destacou.

