Fortaleza lança camisa "Eiffel", uniforme em comemoração aos 105 anos do clube

Nesta terça-feira, em um evento realizado na véspera da comemoração de 105 anos de história do Fortaleza, o clube lançou seu terceiro uniforme para a temporada. Em homenagem às origens do time, inspirado nas cores da bandeira da França, a Torre Eiffel aparece em destaque no novo manto. O vídeo de lançamento da peça foi gravado em Paris.

A utilização das cores e da temática é uma homenagem histórica ao fundador do clube em 1918, o cearense Alcides Santos, que morou na França e por isso escolheu o azul, o vermelho e o branco como as cores oficiais do Fortaleza Esporte Clube.

Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, comentou sobre o lançamento da camisa do Leão do Pici: "Estamos muito felizes. Esse uniforme trata sobre os laços históricos do clube com a França, além de apresentar diversos detalhes que o tornam único. Sem dúvidas, é motivo de grande orgulho para todos os torcedores do Fortaleza. Temos que agradecer a nossa parceira Volt, que organizou este lançamento em Paris, e desenvolveu uma linda peça que explica as origens do nosso amado Fortaleza", disse.

Na França não se fala outra coisa: ALLEZ, LAION!

Para o anúncio, a fornecedora de materiais esportivos do clube e a responsável pelo lançamento do novo uniforme, Volt Sport, produziu um vídeo especial divulgando a camisa com o presidente da equipe, Marcelo Paz, na França, algo inédito entre os clubes brasileiros. Juba, o mascote da equipe, também cruzou o oceano para fazer parte da peça publicitária divulgada nas redes sociais da agremiação.

A camisa é produzida no tecido Dry Ray, ideal para a prática esportiva. Além da Torre Eiffel aplicada com a tecnologia de embossing, que é um tipo de gravação em relevo, o uniforme ainda traz o escudo do Fortaleza em TPU, a Marca Leão 1918 na tecnologia 3D Touch e a assinatura do modelo "Eiffel", acompanhado de 5 estrelas, nas costas. Nas mangas e na gola há ainda a utilização de ribanas estilizadas, garantindo mais estilo à peça. O design fica completo com uma pequena faixa nos ombros, representando as cores do clube. A camisa de goleiro, na cor creme, apresenta aplicações em vermelho.

O novo uniforme da equipe já está à venda no site oficial do clube (leao1918.com.br). Nas lojas físicas, as vendas terão início nesta quarta-feira, pelo preço de R$ 299,99, com descontos para os sócios do Leão.