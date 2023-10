Flamengo segue negociando renovação com Bruno Henrique

O Flamengo já começou o planejamento visando a próxima temporada e, neste momento, a diretoria rubro-negra está trabalhando para manter Bruno Henrique. O atacante está sendo sondado por outros clubes.

A permanência de Bruno Henrique vem sendo tratada há algumas semanas pelo Flamengo. Nos últimos dias, o Palmeiras surgiu como o principal rival do Rubro-Negro na corrida pelo atacante, que tem vínculo com o clube carioca até o final desta temporada.

Início de semana e a preparação segue pelo Ninho do Urubu! ??#VamosFlamengo #CRF ?: Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/4tSKXx0mqV ? Flamengo (@Flamengo) October 16, 2023

O grande impasse para a permanência do jogador no Flamengo está sendo o tempo de contrato. Bruno Henrique quer a renovação por mais três temporadas, enquanto o clube oferece uma extensão de dois anos.

A expectativa é a de que as conversas permaneçam por mais algum tempo. Bruno Henrique, um dos principais jogadores da equipe, chegou ao Flamengo em 2019 e participou de todos os títulos com o elenco desde então. Na última temporada, sofreu uma lesão grave no joelho que o afastou dos gramados por 10 meses.

O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar o Cruzeiro, às 19h (de Brasília), no Mineirão. Será a estreia do técnico Tite no comando da equipe. O Rubro-Negro ocupa a quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos, 11 a menos que o líder Botafogo.