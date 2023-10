Final de torneio de imprensa dá mais audiência à CazéTV que jogos do Alemão

A final da Copa ACERJ [Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro], torneio de imprensa, realizada na noite de ontem (16), atraiu grande audiência na CazéTV.

O que aconteceu

A decisão disputada entre CazéTV e Sintonia Esportiva foi transmitida ao vivo pelo canal que leva o apelido do streamer Casimiro Miguel.

Até a manhã de hoje (17), 835 mil espectadores já assistiram à transmissão, que está disponível no canal.

Os números da final do torneio de imprensa, inclusive, superam os obtidos com jogos do Campeonato Alemão, que também é transmitido na CazéTV de maneira gratuita — o canal tem direito a uma partida da competição por rodada.

Jogos recentes do Bayern de Munique, contra Bochum e RB Leipzig, têm 585 mil e 596 mil visualizações até o momento, para efeito de comparação.

Os números também superam transmissões recentes do Mundial de Ginástica Artística [o vídeo com mais visualizações teve 619 mil espectadores] e o jogo entre Athletico-PR e Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão [309 mil visualizações].

Com a bola rolando, a CazéTV buscou um empate por 2 a 2 com um gol no último minuto do tempo regulamentar. Nos shootouts, a equipe bateu o Sintonia Esportiva por 2 a 1 e se sagrou campeã.