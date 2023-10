Ex-treinador do Real Madrid critica postura de Ronaldo Fenômeno no clube espanhol

O ex-treinador Fabio Capello teve sua segunda passagem pelo Real Madrid na temporada 2006/2007 e treinou grandes jogadores, como Ronaldo Fenômeno. O italiano participou de um evento no Instituto Universitário de Mediadores Linguísticos e criticou a forma física e as atitudes do brasileiro na época.

"Em fevereiro de 2007 decidi mandar o Ronaldo embora. Gostava de festa e influenciava o grupo a sair com ele. Um dia chegou Van Nistelrooy e me disse: 'Senhor, aqui nos vestiários cheira a álcool'. E era verdade. O Ronaldo pesava 94kg nesse ano. Na Coreia, no Mundial-2002, pesava 82", comentou.

Após a saída do clube espanhol, Ronaldo foi contratado pelo Milan, da Itália. Capello revelou que poucos dias antes da transferência do atleta, ele teve uma conversa com o presidente do Milan na época, Silvio Berlusconi, e teria dito para não contratar o jogador por ter problemas fora dos gramados.

"Berlusconi me ligou para pedir conselhos sobre uma hipotética contratação de Ronaldo. Disse para não o contratar, porque só gostava de festa e só pensava em estar rodeado de mulheres. Me disse 'obrigado, Fabio'. Dias depois ele o contratou", disse Capello.

Apesar das criticas, o ex-treinador comentou em 2017 que Ronaldo Fenômeno foi o melhor jogador que treinou durante sua carreira.