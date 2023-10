Ex-técnico do Real Madrid detona Ronaldo: 'Vestiário cheirava a álcool'

Ex-técnico do Real Madrid, o italiano Fabio Capello falou sobre a influência negativa de Ronaldo no vestiário do clube durante a temporada 2006/07. Segundo ele, além do excesso de peso, as festas a que o brasileiro ia influenciaram na sua saída.

Em fevereiro de 2007, resolvi demitir Ronaldo. Ele era uma pessoa que gostava de festa e envolvia o grupo em saídas com ele. Um dia, Van Nistelrooy veio e me disse: 'Senhor, aqui no vestiário cheira a álcool', e era verdade. Ronaldo pesava 94 kg naquele ano. Na Coreia, na Copa do Mundo de 2002, ele pesava 82. Eu falei para ele emagrecer... ele chegou a 92,5. Fabio Capello, ex-técnico do Real Madrid, durante evento na Itália

Conselho ao Milan

Depois do pedido de Capello para negociar Ronaldo, o Real Madrid acabou liberando o brasileiro para se transferir ao Milan.

O Milan, no entanto, foi desaconselhado por Capello a contratar Ronaldo. O técnico disse que conversou com Silvio Berlusconi, dono do time italiano, antes da negociação ser concretizada.

Berlusconi me ligou um dia para pedir conselhos sobre uma hipotética compra de Ronaldo. O aconselhei a não fazer isso, dizendo-lhe que ele era festeiro e que só pensava em estar rodeado de mulheres. Ele me disse: 'Tudo bem, obrigado Fábio'. No dia seguinte, Ronaldo assinou pelo Milan. Ele não prestou atenção em mim. Fabio Capello

Ronaldo já se defendeu

O brasileiro já rebateu Capello, que conta a história de como dispensou Ronaldo com frequência. O ex-atacante diz que o treinador queria vê-lo na balança todos os dias, mas ele não aceitava.

"Não me negava a reduzir peso, eu me recusava a me pesar. Tivemos pequenos problemas, mas nos acertamos", disse Ronaldo em 2020.