Escalação: Marcelo Fernandes esboça Santos com mudanças para jogo contra o Bragantino

Na manhã desta terça-feira, o técnico Marcelo Fernandes comandou o penúltimo treino do Santos antes do confronto contra o Red Bull Bragantino, marcado para quinta à noite, na Vila Belmiro. Desfalcado, o time deve ter novidades na escalação.

Dodô está de volta após cumprir suspensão e irá retornar para a linha de zaga, junto com Joaquim e João Basso. O meia Lucas Lima, que também estava suspenso no clássico diante do Palmeiras, voltará para a equipe titular.

Os problemas são os volantes Tomás Rincón e Camacho, ambos suspensos, e o atacante Morelos, que contundiu a panturrilha nas atividades da última semana. Soteldo, com a seleção da Venezuela, chegará ao Brasil na madrugada de quarta para quinta-feira, data da partida, e deve iniciar no banco de reservas.

Dodi e Rodrigo Fernández, que cumpriu suspensão no último jogo, disputam posição no meio-campo. No ataque, o uruguaio Maxi Silvera deve ganhar sua primeira oportunidade como titular. Outra alternativa é Mendoza, recuperado de lesão.

A provável escalação do Santos, portanto, tem: João Paulo; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Dodi (Rodrigo Fernández), Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Maxi Silvera (Mendoza) e Marcos Leonardo.

Além de esboçar a equipe, Marcelo Fernandes e sua comissão promoveram uma atividade de finalização e outra de bolas paradas, que têm sido um ponto forte do Santos nas últimas partidas. O último treino do elenco está agendado para quarta, na parte da tarde.

O duelo com o Bragantino, vice-líder do Brasileirão, ocorre na quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada da competição. Vindo de três vitórias consecutivas, o Peixe deixou a zona de rebaixamento e assumiu a 15ª colocação da tabela, com 30 pontos, três acima do Z4.