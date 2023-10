Diniz erra ao armar a seleção em função do Neymar, critica Rodrigo Mattos

Rodrigo Mattos analisou no UOL News Esporte que Fernando Diniz está cometendo o mesmo erro de Tite ao tentar armar a seleção brasileira em torno de Neymar. Na avaliação do colunista do UOL, o Brasil precisa de mais fluidez no meio de campo.

'Eu não pensaria o time só em função do Neymar': "Eu concordo em parte com o Diniz. Eu concordo quando ele fala que o Neymar é um jogador que não faz sentido você não convocar, nisso aí ele está certo e, sim, o Neymar é o jogador que tem mais participações decisivas. Eu só acho que, assim como aconteceu com Tite, a armação do time está muito pensada para o Neymar estar livre, e isso não necessariamente é o melhor coletivamente para o time brasileiro. Sim, o Neymar tem que ser titular, se não tiver nenhuma queda de rendimento na Arábia Saudita, tem que ser convocado e tem que ser titular, mas eu mudaria um pouco a posição e não pensaria o time só em função do Neymar, que foi o que aconteceu um pouco com o Tite e está acontecendo um pouco com o Diniz".

'O Brasil deveria ter mais jogadores de meio de campo': "Você acaba criando um sistema para ele ter liberdade total e isso não necessariamente é positivo para o time. Eu acho que o Brasil deveria ter mais jogadores de meio de campo, três pelo menos, um trio e não só dois, porque o Neymar não é um jogador de meio de campo, embora ele tenha muita participação decisiva em lances ali na frente, como ressaltou o Diniz. Então, concordo que ele tem que ser convocado, mas eu acho que a forma de utilização dele há uma discussão".

