Deco se encontra com Vitor Roque e tenta antecipar transferência do atacante ao Barcelona

Vendido ao Barcelona em julho deste ano, o atacante do Athletico-PR, Vitor Roque, é desejado o quanto antes pelo clube espanhol. Nesta segunda-feira, o ex-jogador e atual diretor esportivo do time catalão, Deco, foi à Curitiba para conversar com o jogador de 18 anos e tentar antecipar a sua transferência para janeiro de 2024.

Em contrato assinado na última janela de transferência, Vitor chegaria ao Barcelona em julho de 2024. O negócio foi fechada pelo valor de 40 milhões de euros (R$ 213,4 milhões na cotação atual), mais 21 milhões de euros (R$ 112 milhões) em bônus, podendo chegar no total de R$ 400 milhões.

Agora, Barcelona e Athletico-PR conversam sobre uma possível antecipação da transferência do jogador a pedido do técnico Xavi. Na sua passagem em Curitiba, Deco deixou claro os esforços do clube em ter o jogador em janeiro, mas afirmou que outros fatores também influenciam na decisão.

"Sabemos que não depende apenas do esforço do clube. Há uma parte que sim e outra que não. Vamos ver o que podemos fazer. É um jogador que contratamos para o presente e para o futuro, acreditamos muito nele, mas temos que esperar um pouco e ver como podemos resolver isso. Se não for agora, será em julho com certeza", disse Deco em entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo.

O fair play financeiro é o grande empasse do Barcelona. O teto salarial do time espanhol caiu de 649 milhões para 270 milhões de euros. Por isso, o clube terá que vender jogadores, fechar patrocínios ou conseguir outras fontes de renda para abrir espaço para o atacante. A dúvida sobre quando chegará ao Barcelona não incomoda o jogador, que pregou foco no Athletico até a transferência acontecer.

"São conversas positivas de que tudo pode acontecer em janeiro, mas se não acontecer também cabeça boa, cabeça tranquila e focado aqui no Athletico por enquanto. Sempre procuro ficar com a mente tranquila, procuro trabalhar diariamente, agora focado em recuperar da lesão. Eu acho que isso é o mais importante no momento", afirmou o jogador em entrevista ao Mundo Deportivo.