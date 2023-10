Coritiba x Cuiabá: onde assistir, informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Em compromisso válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Coritiba recebe o Cuiabá nesta quarta-feira, às 20 horas (de Brasília). O jogo acontecerá no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), e terá transmissão do Premiere.

Apesar de ocupar a vice-lanterna da competição, o Coritiba apresentou evolução nas últimas rodadas e ainda sonha em se livrar da degola. Com as vitórias contra Athletico-PR (2 a 0) e Atlético-MG (2 a 1), a equipe chegou aos 20 pontos e está a oito de distância do Bahia, 16º colocado.

Na tentativa de aproveitar o bom momento, o técnico Thiago Kosloski terá que promover duas mudanças na defesa. Jean Pedroso e Thalisson Gabriel farão a dupla de zaga titular, já que o capitão Henrique está suspenso e o chileno Kuscevic se recupera de uma fratura no rosto.

Do outro lado, o Cuiabá luta para se manter distante do rebaixamento. Somando quatro pontos nas últimas duas partidas (3 a 0 no Fluminense e 0 a 0 com o Cruzeiro), o Dourado chegou a 11ª posição e tem 33 unidades, seis a mais que o Vasco, primeiro time da zona.

Para o confronto desta quarta, a equipe não terá o lateral esquerdo Uendel, que sofreu um forte choque na cabeça contra a Raposa, no último sábado. No entanto, o português António Oliveira poderá contar com as voltas do zagueiro Alan Empereur, que estava suspenso, e do atacante Wellington Silva, recuperado de lesão.

FICHA TÉCNICA



CORITIBA X CUIABÁ

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)



Data: 18 de outubro de 2023 (quarta-feira)



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)



Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)



VAR: Rodrigo Nunes de Sá (FIFA-RJ)

CORITIBA: Gabriel Vasconcelos: Natanael, Jean Pedroso, Thalisson Gabriel e Victor Luis; Willian Farias, Matheus Bianqui e Sebastian Gómez; Marcelino Moreno, Slimani e Robson.



Técnico: Thiago Kosloski

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Denilson e Ronald; Wellington Silva, Clayson e Deyverson.



Técnico: António Oliveira