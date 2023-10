Corinthians x Internacional: veja informações e onde assistir ao jogo válido pela Libertadores feminina

Corinthians e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, em jogo válido pela semifinal da Copa Libertadores feminina. O duelo será disputado às 21h30 (de Brasília), no Estádio Metropolitano de Techo, em Bogotá.

As Brabas possuem 100% de aproveitamento no torneio, com quatro vitórias, 16 gols marcados e e nenhum sofrido. O Timão avançou em primeiro lugar no grupo C com nove pontos e passou pelo América de Cali nas quartas de final, batendo as colombianas por 4 a 0.

Para o duelo, a dúvida do Corinthians é a zagueira Andressa, que testou positivo para covid-19 nos últimos dias e já desfalcou a equipe nas vésperas das quartas.

O Internacional, por sua vez, também tem 100% de aproveitamento, com quatro vitórias, os mesmos 16 gols feitos e quatro tentos sofridos no torneio. As coloradas passaram pelo Colo-Colo nas quartas de finais, com um triunfo por 4 a 2.

Quem avançar para a final, terá pela frente Palmeiras ou Atlético Nacional. Os times se se enfrentam nesta terça-feira, pelo outro lado da semifinal.

Corinthians e Inter tiveram alguns compromissos marcantes no futebol feminino, como a final do Campeonato Brasileiro de 2022, vencida pelo clube paulista. Neste ano, as equipes também se enfrentaram pela semifinal da Supercopa, que também teve o Timão como vencedor.

Onde assistir

TV: SporTV e Bandsports



Streaming: Meu Timão, GOAT e Pluto TV