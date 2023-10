Corinthians tem sua pior pontuação após 26 rodadas na história dos pontos corridos

A campanha do Corinthians nesta edição do Campeonato Brasileiro está abaixo do esperado. Prova disso, é que a pontuação do Timão após 26 rodadas é a pior do clube na era dos pontos corridos.

Até o momento, foram apenas 31 pontos conquistados pelo Alvinegro Paulista. Antes, a menor pontuação havia sido em 2007, com 33. Na ocasião, a equipe amargou o seu primeiro e único rebaixamento na história até o momento.

Em contraste ao atual cenário, o Corinthians fez 55 pontos em 2017, ano que foi campeão do Brasileirão pela última vez. Em 2005 e 2015, outros anos que o Timão levantou a taça, a campanha também foi acima dos 50, com 50 e 54 respectivamente.

Com a meta de melhorar o desempenho, o técnico Mano Menezes entra na reta final na preparação em meio à data Fifa. O próximo compromisso será contra o Fluminense, na quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Ameaçado pela zona de rebaixamento, o Corinthians está com apenas quatro pontos a mais que o Vasco, primeiro clube dentro do Z4.

Pontuação e colocação do Corinthians após 26 rodadas em todos os Brasileiros nos pontos corridos

2023: 31 pontos, na 14ª posição

2022: 44 pontos, na quinta posição

2021: 40 pontos, na sétima posição

2020: 36 pontos, na nona posição

2019: 44 pontos, na quarta posição

2018: 34 pontos, na oitava posição

2017: 55 pontos, na liderança

2016: 41 pontos, na quinta posição

2015: 54 pontos, na liderança

2014: 42 pontos, na sexta posição

2013: 35 pontos, na nona posição

2012: 36 pontos, na oitava posição

2011: 47 pontos, na vice-liderança

2010: 48 pontos, na vice-liderança

2009: 38 pontos, na nona posição

2007: 33 pontos, na 14ª posição

2006: 35 pontos, na 11ª posição

2005: 50 pontos, na liderança

2004: 38 pontos, na nona posição

2003: 37 pontos, na nona posição

Quer saber tudo o que rola com o Corinthians sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.