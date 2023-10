Com lesão de Nino, Fluminense deve ter Marlon contra o Corinthians pelo Brasileirão

O Fluminense deve ter o zagueiro Marlon como substituto de Nino, que sofreu uma entorse no joelho enquanto estava com a Seleção Brasileira e já está no Rio de Janeiro realizando tratamento.

O departamento médico do Tricolor das Laranjeiras não informou a gravidade da lesão do camisa 33, mas a tendência é que o atleta esteja à disposição do técnico Fernando Diniz para a final da Libertadores, que acontece no dia 4 de novembro, no Maracanã, contra o Boca Juniors.

Além de Marlon, Diniz pode escalar David Braz ou improvisar André, que já atuou na posição e daria mais qualidade na saída de jogo pelo chão, característica visada pelo treinador.

O Fluminense volta a campo nesta quinta-feira, quando enfrenta o Corinthians, às 21h30, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Visando voltar ao G-6, o Tricolor precisa somar pontos em casa - onde é muito forte - para garantir uma vaga na próxima Libertadores, independente do que aconteça na final do torneio continental.