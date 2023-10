Com James titular, Colômbia empata sem gols com Equador pelas Eliminatórias Sul-Americanas

Nesta terça-feira, Equador e Colômbia empataram sem gols, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. A equipe da casa desperdiçou um pênalti, e os visitantes tiveram um gol anulado. Com este resultado, a Colômbia soma seis pontos e fica na quinta posição, enquanto o Equador é o sexto colocado, com quatro pontos somados.

Ambas as equipes retornam a campo na próxima data Fifa que acontece no próximo mês. No dia 16 de novembro, o Equador encara a Venezuela, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Monumental de Maturín. Já o próximo compromisso da Colômbia é contra o Brasil, no Estádio Metropolitano, no mesmo dia, às 21 horas.

O Equador, jogando em casa, assustou a defesa colombiana aos dez minutos, com um chute de Caicedo, de bola parada, que acertou o travessão. Pouco depois, os equatorianos chegaram com perigo mais uma vez. Caicedo roubou a bola, ajeitou para Rodríguez, que finalizou forte de fora da área e acertou a trave de Montero, novamente.

A Colômbia, por sua vez, aos 28, fez Ramírez trabalhar em um chute de longe. Dez minutos depois, Enner Valencia tentou de cabeça após cruzamento de preciado, mas o goleiro fez a defesa tranquila.

No segundo tempo, os colombianos tiveram a chance de abrir o placar aos 15 minutos, quando Arias foi derrubado na área e o árbitro marcou a penalidade. Na cobrança, Luis Diaz viu Ramírez defender seu chute e manter o zero no placar. Pouco depois, Carlos Cuesta chegou a balançar as redes para a Colômbia, mas viu o gol ser anulado após revisão do VAR. Nos acréscimos, James Rodríguez mandou um chute ao gol e viu o goleiro fazer a defesa.