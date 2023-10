Com Gustavo Gómez como titular, Paraguai vence Bolívia pelas Eliminatórias Sul-Americanas

Na noite desta terça-feira, o Paraguai enfrentou a Bolívia pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026. Os paraguaios, capitaneados por Gustavo Gómez, ganharam por 1 a 0 no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. O gol do jogo foi marcado por Antonio Sanabria.

O resultado leva a Albirroja a sua primeira vitória na competição classificatória. A seleção chega aos quatro pontos e sobe para a sétima posição. Os bolivianos, por sua vez, seguem sem somar pontos e chegam a sua quarta derrota consecutiva no torneio.

Zagueiro do Palmeiras, Gustavo Gómez iniciou a partida como titular no time treinado por Daniel Garnero. Seu compatriota e rival Matías Rojas, do Corinthians, ficou no banco e não entrou no decorrer do confronto. O volante Villasanti, do Grêmio, começou no onze inicial da Albirroja.

Agora, as duas equipes aguardam a próxima data Fifa para voltarem a campo. Em seu próximo compromisso pelas Eliminatórias, o Paraguai viaja para encarar o Chile no dia 16 de novembro. A partida está marcada para as 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago.

A Bolívia, por outro lado, jogará em casa. Os bolivianos fazem duelo contra o Peru, também no dia 16 de novembro, mas um pouco mais cedo - às 17 horas, no Estádio Hernando Siles, em La Paz.

A partida

A partida começou sem grandes chances. Com 12 minutos, Gustavo Gómez subiu para cabecear após cobrança de falta, mas não levou perigo ao gol boliviano. As duas seleções ficaram se estudando nos 20 primeiros minutos e o duelo ficou travado no meio-campo.

A maior oportunidade da partida saiu aos 23 minutos da primeira etapa. Em erro de saída de bola da zaga boliviana, Ramón Sosa aproveitou o vacilo. O atacante roubou a bola na entrada da grande área e ficou cara a cara com o goleiro Viscarra. O arqueiro, porém, levou a melhor e fez grande defesa com os pés para impedir que os paraguaios abrissem o placar.

Com 31 minutos, o Paraguai inaugurou o marcador. Almirón recebeu lançamento da defesa e tabelou com Bareiro. O atacante do Newcastle recebeu na grande área e finalizou rasteiro no canto esquerdo, superando Viscarra. No entanto, o impedimento foi marcado e o gol foi anulado.

Aos 39 minutos, a temperatura esquentou entre as duas seleções. Sosa foi para o mano a mano contra Medina. O defensor chegou forte no atacante e mandou a bola pela linha de fundo. A dura entrada gerou uma confusão entre os atletas, iniciada pelo paraguaio Espinoza.

Com três minutos do segundo tempo, Viscarra salvou a Bolívia mais uma vez. Após bate e rebate, a bola sobrou na entrada da área com Espínola. O lateral direito bateu bem e o goleiro boliviano foi buscar, evitando novamente que o Paraguai abrisse o placar.

Aos 17 minutos da etapa complementar, Ávalos marcou para o Paraguai. O jogador, que havia acabado de entrar, ganhou dividida contra a defesa da Bolívia, carregou para dentro da área e colocou a bola no fundo da rede. Contudo, durante a jogada, a bola bateu na mão do atacante paraguaio e o gol foi anulado.

Após muita insistência, finalmente o Paraguai chegou ao primeiro gol. Espinoza recebeu pelo lado esquerdo e cruzou na grande área. E o dedo do técnico Garnero fez a diferença: Ávalos raspou de calcanhar e a bola ficou com Sanabria, que finalizou para o gol. Os dois tinham menos de dez minutos em campo. Assim terminou o placar: 1 a 0.