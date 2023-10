Com gol de Son, Coreia do Sul goleia o Vietnã em amistoso; Japão vence a Tunísia

Em amistoso disputado nesta terça-feira, a Coreia do Sul jogou contra o Vienã e aplicou uma grande goleada. Os donos da casa fizeram 6 a 0 nos adversários no confronto disputado no Estádio Grande Pássaro, em Suwon.

Quem abriu o placar aos quatro minutos foi o zagueiro Kim Min-Jae, cabeceando após escanteio. Já o segundo veio aos 27 minutos, quando Hwang Hee-Chan recebeu bola em profundidade e tocou na saída do goleiro.

Na segunda etapa, a vantagem ficou ainda maior graças ao gol contra de Minh logo aos cinco minutos. Son, o craque da Coreia, tabelou com Hwang dentro da área e mandou no canto do goleiro para marcar o quarto aos 16.

Oito minutos mais tarde, foi a vez de Lee Kang-In arriscar um chute colocado da entrada da área, guardando o quinto. Por fim, Jeong Woo-Yeong aproveitou o rebote do goleiro já aos 41 para dar números finais à partida.

Os sul-coreanos voltarão a campo no dia 21 de novembro, quando enfrentarão a China em duelo pelas Eliminatórias para a Copa de 2026.

Japão bate a Tunísia e chega a sexta vitória seguida

Em outro amistoso disputado na manhã desta terça, o Japão recebeu a Tunísia no Noevir Stadium, em Kobe, e venceu por 2 a 0. Furuhashi e Ito foram os responsáveis pelos tentos da vitória.

Com o resultado, o Japão chegou ao seu sexto triunfo consecutivo em amistosos. Os resultados positivos contam com uma goleada de 4 a 1 contra a Alemanha em setembro.

O próximo embate dos japoneses também será no dia 21 de novembro, pelas Eliminatórias. O adversário da equipe será a Síria.