Com dois de Amanda Gutierres, Palmeiras vence Atlético Nacional e avança à final da Libertadores feminina

Nesta terça-feira, o Palmeiras venceu o Atletico Nacional, por 3 a 1, no Estádio Metropolitano de Techo, em Bogotá, na Colômbia, e avançou à final da Libertadores feminina pelo segundo ano consecutivo. Agora, a equipe aguarda sua adversária da grande decisão, que sairá do confronto entre Corinthians x Internacional, a ser disputado nesta quarta-feira.

As Palestrinas finalizaram a primeira fase do torneio de forma invicta, com três vitórias 5 a 0 no Barcelona-EQU, 6 a 0 no Caracas-VEN e 4 a 3 sobre o próprio Atlético Nacional. Nas quartas de finais, o Verdão não tomou sustos e goleou o Olímpia-PAR, por 6 a 0.

O time comandado pelo técnico Ricardo Belli vai em busca do bicampeonato do torneio após se sagrar campeãoem 2022 em seu ano de estreia na competição.

Diferentemente do que ocorreu no jogo na primeira fase, entre as duas equipes, o Palmeiras saiu na frente do placar,aos 35. Laís Estevam sofreu falta dentro da área e após revisão do VAR, a árbitra assinalou a penalidade. Na cobrança, Bia Zaneratto mandou no alto, sem chances para Restrepo, e abriu o placar. Aos 39 minutos, as Palestrinas ampliaram.

Camilinha lançou para Amanda Gutierres, que avançou, invadiu a área e finalizou por cima da goleira. A bola bateu no travessão, acertou a trave esquerda e morreu no fundo da rede. A camisa 8 chegou a marcar mais um minutos depois, mas o gol foi anulado por um toque de mão no domínio.

Aos 22 do segundo tempo, Bia Zaneratto cruzou na área e Amanda Gutierres cabeceou no canto do gol e fez o terceiro. O Atlético Nacional diminuiu aos 31. Após erro na defesa palmeirense, Montoya ficou com a bola e mandou de cobertura ao gol de Amanda.