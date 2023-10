Casemiro reconhece "momento ruim" do Brasil e lamenta derrota para o Uruguai: "Precisamos melhorar"

Nesta terça-feira (17), o Brasil foi até o Estádio Centenário, em Montevidéu, e perdeu para o Uruguai por 2 a 0. Darwin Núñez e De la Cruz marcaram os gols da partida ? de poucas finalizações e marcada pela lesão de Neymar, mas com domínio celeste ainda assim.

Com o resultado, Fernando Diniz perdeu seu primeiro jogo no comando da Seleção. A equipe 'amarelinha' estaciona nos sete pontos, com campanha de duas vitórias, um empate e um revés. Já o time da casa iguala a pontuação do Brasil, mas pelos critérios de desempate, assume o segundo lugar da tabela de classificação das Eliminatórias ? atrás apenas da Argentina.

Após a partida, Casemiro lamentou o impacto do revés a curto prazo.

"Claro que temos que ser realistas e falar que precisamos melhorar. Inevitável. Adaptação, qualidade dos jogadores, são os mesmos. Sabemos que temos que melhorar. Momento não é bom, temos que seguir tentando crescer, complementar o estilo de jogo o quanto antes. Importante para nós, quanto antes a adaptação, vamos consequentemente jogar melhor", analisou o capitão.

O volante do Manchester United, além disso, falou sobre a lesão sofrida por Neymar e reiterou a necessidade de melhora imediata dos comandados de Diniz.

"Sinceramente não vi (Neymar no vestiário). Para ele sair de campo, é um momento muito sério. Tomara que não seja nada, é um jogador importante para nós. Temos carinho imenso. Ele vem tendo essas lesões, lesões, e quando começa a pegar ritmo de novo, machuca de novo. Tomara que não seja nada", disse Casemiro.

"É olhar para nós, sabemos que precisamos melhorar. Inevitável isso, precisamos seguir crescendo, tentar pegar rápido esse estilo diferente de treinador. Fazer o melhor no clube e seguir trabalhando", completou.

O Brasil, agora, só voltará aos campos no próximos mês. No dia 16, em Barranquilla, os comandados de Fernando Diniz visitam a Colômbia às 21h (de Brasília), pela quinta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O Uruguai, por sua vez, visita a Argentina no Monumental de Núñez, no mesmo dia e horário.