Casemiro lamenta rotina de Neymar após derrota: 'Lesões, lesões, lesões'

Do UOL, em Montevidéu

O capitão Casemiro lamentou a possível lesão de Neymar após a derrota do Brasil por 2 a 0 para o Uruguai hoje, no Centenário, pela quarta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Neymar deixou o campo chorando após torção no joelho esquerdo. Há suspeita de problema de ligamento.

A CBF aguarda pelos exames de imagem para se posicionar. Ruptura de ligamentos demandaria cirurgia e ao menos seis meses de recuperação.

O Brasil jogou mal com e sem Neymar e decepcionou novamente após o empate em 1 a 1 com a Venezuela.

É um momento muito sério. Tomara que seja nada porque é um jogador importante para nós, temos um carinho imenso por ele. Ele vem tendo lesões, lesões, lesões. E quando começa a pegar ritmo de novo, volta a ter lesão. Tomara que seja nada.

Casemiro, à Globo.

Veja outras respostas de Casemiro

Adaptação. Claro que a curto prazo, a gente tem que ser realista e falar que tem que melhorar, é inevitável. Falamos que é apaptação, mas a qualidade dos jogadores, e os jogadores praticamente são os mesmos. Tem que melhorar. O momento não é bom. Temos que crescer, implementar o estilo o quanto antes, o quanto antes a adaptação consequentemente vamos jogar melhor".

O que falar no vestiário? Olhar para nós, a gente sabe que a gente precisa melhorar. É inevitável isso. Sabemos que precisamos melhorar, seguir crescendo, tentar pegar rápido essa mudança, esse estilo diferente de treinador. Mas é seguir trabalhando. Temos que fazer o melhor no nosso clube e quanto antes fazer a adaptação, é o mais importante para nós.